Historische Orte in Leverkusen Von streitenden Bauern und keifenden Frauen

Nicht von ungefähr befindet sich das Amtsgericht Leverkusen bis heute im Stadtteil Opladen. Denn die frühere Kreisstadt hat eine lange Tradition als Gerichtsort. Sie reicht weit zurück bis ins Mittelalter. Damals war Opladen Sitz des höchsten bergischen Gerichts, des später sogenannten Hauptlandgerichts. Es war auch für den bergischen Adel zuständig und wurde daher auch Rittergericht genannt. In der „Franzosenzeit“ war Opladen seit 1810 Sitz eines Friedensgerichts, dass dann 1879 im Kaiserreich zu einem regulären Amtsgericht umfunktioniert wurde. Das „Gerichtslokal“ des Friedensrichters reichte repräsentativen Ansprüchen kaiserlicher Gerichtsbarkeit nicht mehr aus. Ein Neubau sollte her. In seiner Opladener Stadtchronik beschreibt Rolf Müller das Gerangel der klammen Stadt Opladen mit der preußischen Ministerialbürokratie um die Baukosten. Für Bauplatz und Straßenausbau wollte Opladen aufkommen, mehr aber nicht. In den Jahren 1881/1882 entstand das neue Gerichtsgebäude, dessen Fassaden bis heute den Altbauteil schmückt.