Darts in der Ostermann-Arena : Präzision ist im Hexenkessel gefragt

Beim Einzug der Helden rasteten die Zuschauer in der Ostermann-Arena aus. Peter Wright Snakebite genoss das Bad in der Menge. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die European-Tour des englischen Dartsverbands war in der Ostermann-Arena zu Gast. Das Publikum feierte seine Helden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist diesig, Biergeruch liegt in der Luft. Scheinwerfer in dunkler roter Farbe leuchten in die schwarze Halle hinein und über die gut 3000 Köpfe. Plötzlich wird es hell, laute Musik füllt den Raum und ein recht junger blonder Mann tritt auf eine riesige Bühne vor die Masse, die ihn nahezu frenetisch feiert.

Dimitri van den Bergh ist gerade 24 Jahre alt, spielt auf der Profitour des englischen Dartsverbands PDC ganz vorne mit – und stattet Leverkusen in der Ostermann-Arena regelmäßig einen Besuch ab. Die European-Tour machte von Donnerstag bis Sonntag zum dritten Mal Halt in der Stadt. Der Sport, bei dem es vor allem auf Konzentration ankommt, vereint die Faszination unglaublicher Präzision auf der Bühne und einer friedlichen Party unter den Zuschauern.

Die Zuschauerzahlen belegen: Darts funktioniert. In diesem Jahr wurde die Tour durch ganz Europa nochmal größer. In 13 Städten werfen die Profis ihre Pfeile auf die runde Scheibe, dafür besucht der Zirkus sechs Länder. „Das vergangene Jahr war von den Zuschauerzahlen und der Auslastung unser bisher stärkstes“, sagt Niclas Junker von der PDC-Europe. Über das Wochenende erwarte er auch in Leverkusen rund 9000 Zuseher. Von einer Übersättigung ist der Sport also weit entfernt. Mehr Turniere in der Bundesrepublik sind allerdings nicht geplant.

Ohnehin sei für mehr Termine in den Kalendern der Spieler gar kein Platz mehr. Die nämlich seien eigentlich jedes Wochenende unterwegs. Dass dem so ist, liegt eben auch an solch authentischen Sympathieträgern wie dem jungen van den Bergh. Der legt auf der Bühne vor der Partie immer ein Tänzchen aufs Parkett – sehr zur Freude der Fans. „Das war ein totaler Zufall“, erzählt der Belgier zum Urpsrung des Ganzen. „Eine Tages fühlte ich mich einfach danach.“ Und seitdem sei es das Markenzeichen.

Auf Weltranglistenplatz 30 gelegen, versucht van den Bergh die Nummer eins Michael van Gerwen auf lange Sicht herauszufordern. Der aktuelle Weltmeister gilt derzeit als nahezu unbesiegbar. Van den Berg winkt ab: „Ich bin ständig mit den Jungs auf Tour, ich weiß, wie sie spielen. Und ich weiß genau, was ich kann. Es geht darum, den Fokus auf mich zu legen und mich immer weiter zu verbessern.“