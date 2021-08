Danke-Party in Leverkusen-Opladen : „Wir haben Spaß daran, anderen zu helfen“

„Ich liebe Schlamm & Dreck“ steht auf den T-Shirts der „Gerümpeltruppe“. Sie kam zur Party in den Sommergarten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Zahlreiche Menschen standen den Opfern des Hochwassers zur Seite. Nun gab es eine Danke-Party für die Helfer im Sommergarten in Opladen.

Fast zynisch öffnete der Himmel auf dem Fest zu Ehren der Fluthelfer in Werner Noldens Sommergarten seine Tore. Doch nach all den Erlebnissen in den vergangenen Wochen konnte das bisschen Wasser von oben keinen mehr erschrecken. Schließlich hatten sie sich durch Schlamm, Dreck und vollgelaufene Keller gearbeitet.

Ganz weit vorn: die „Gerümpeltruppe“. Sie war im Sommergarten, der am dienstäglichen Ruhetag mit kostenlosen Bratwürsten und Bier für die Helfer öffnete, sehr gut zu erkennen. Auf schwarzen T-Shirts stand in pinker Schrift gut leserlich, zu welcher Truppe die Mitglieder gehörten. Lediglich 25 von ihnen holten sich den verdienten Dank. Während und vor allem nach der Starkregen-Katastrophe reinigten sie mit 30 bis 50 Leuten Keller fremder Menschen – aus Freude, wie sie sagen.

„Wir haben da Spaß dran“, erläutert Carsten Stief. „Und wir wollen kein großes Lob. Wir machen das, weil es gebraucht wird.“ Mit beeindruckender Bilanz: Geschätzt bis zu 150 Keller konnten sie entrümpeln, aufräumen und zum Teil sogar entkernen. „Irgendwann hört man auf zu zählen“, sagt Stief.

Die Mitglieder der Gruppe sind zwischen 14 und 59 Jahre alt. Scheinbar völlig willkürlich ist sie zusammengestellt. Und das stimmt: Sie ist es. Viele der Mitglieder trafen sich eines Tages in einem dunklen Keller. Beim Helfen lernten sie sich kennen und machten fortan zusammen weiter. Allmählich wuchs die Gruppe auf unglaubliche Ausmaße. Es nahm eine Dynamik an, die die Macher überraschte. Stief sagt: „Damit hat keiner gerechnet.“

Für Veranstalter Werner Nolden war sein Dank in fester und flüssiger Form Ehrensache. Zu den Helfern in den vergangenen Wochen bekundete er: „Das, was da stattgefunden hat, hätte ich nie erwartet. Das war auch nicht aufgesetzt.“ Für das Fest gaben Groß-Metzgereien die Wurst, Brauereien ihr Bier.

Es sind auch diese kleinen Gesten, die den Helfern die Wichtigkeit ihres Handelns vor Augen führen. Für die „Gerümpeltruppe“ gab es auf den Straßen Opladens und Schlebuschs Applaus – allein, weil sie dreckige, schlammige Kleidung trugen, sagen sie. Dennoch betont Stephan Wahle stellvertretend für die Gruppe: „Wir sind keine Helden. Wir wollen nur helfen.“

Das werden sie auch in Zukunft tun. In enger Absprache mit Förster Karl Zimmermann und den Leuten vom Wupperverband kümmern sie sich momentan und in Zukunft um den Bereich um die Wupper herum. Dort müssen viele Wege freigemacht und Müll aufgesammelt werden. Wahlen berichtet: „Die Wupper ist noch eine riesen Baustelle.“