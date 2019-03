Großbrand in Hitdorf : „Unglaublich guter Job der Feuerwehr“ 

Großbrand in Hitdorf

Die abgebrannte Lagerhalle an der Quarzstraße. Foto: Bernd Bussang

Hitdorf Besitzerin und Händler im Umfeld der ausgebrannten Lagerhalle sind dankbar für den schnellen und massiven Einsatz.

Bernd Bussang ist Redaktionsleiter in Leverkusen und stellvertretender Leitender Regionalredakteur.

Als Wilhelmine Zunke am Montagmorgen an der Quarzstraße vor den Trümmern ihrer Lagerhalle steht, wirkt sie gefasst. „Wir sind froh, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist“, sagt sie leise. „Das gilt vor allem auch für die Feuerwehrleute.“ Und besonders wichtig ist ihr eins: Danke zu sagen. „Ich will mich ausdrücklich für den Einsatz der Feuerwehr bedanken, denn es hätte noch viel schlimmer kommen können“, sagt sie. Dass die Einsatzkräfte im Inferno des Feuers sich die Zeit nahmen, drei Schafe von einer Wiese gleich neben der Lagerhalle zu retten, hat Wilhelmine Zunke besonders beeindruckt. Die Tiere gehören ihrem Verwalter und hätten leicht ersticken oder durch herabfallende Brandteile verletzt werden können.