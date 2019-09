Drei Veranstaltungen : Ein Sonntag im Takt der Musik

Leverkusen Beim Klassiksonntag mit Einführungsmatinee im Schloss, offener Probe und Konzert spielt Daniel Ottensamer den Solo-Klarinettenpart.

Der Klassik Sonntag made in Leverkusen geht in die zwölfte Saison. Am Sonntag, 29. September, heißt es bei „KulturStadtLev“ wieder: Heute gehen die Uhren mal anders.“ Denn da gibt die Musik den Takt an.