Im Stadtpark : Dampfbahn startet in die Saison

Leverkusen (bu) Erster Fahrtag bei der Dampfbahn im Stadtpark: Das Freizeiterlebnis für große und kleine Eisenbahnfans nimmt Fahrt auf.

Am Sonntag ging die Modellbahn erstmals wieder auf die Strecke. Die 380 Meter lange Anlage mit neun Weichen ist ein Klassiker in Leverkusen. Für die Besucher bietet der Verein Dampfbahn Leverkusen die Chance zu erleben, was seit 1977 bei der Bundesbahn nicht mehr möglich ist: Die Fahrt mit einer echten Dampflok, wenn auch im Miniformat. Weitere Fahrtage sind: 5. Mai, 2. Juni, 7. Juli, 4. August, 1. September. 6. Oktober und 1. Dezember (Adventsfahrtag). Am 18. August ist ein Sonderfahrtag zu „LEVspielt“, dem Kinderfest der Stadt, vorgesehen.