Von Feinripp bis Dräcksäck – Wiever feiern in Rheindorf

Konnten in ihren Kugeln wohl schon vorher sehen, dass die Sitzung klasse wird: diese als Wahrsagerinnen verkleideten Damen in Rheindorf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rheindorf Die Damensitzung bei den Burgknappen Rheindorf war ein voller Erfolg.

Dass der Saal einer Damensitzung das Fußballstadion der Frau ist, weiß der Kegelclub „De Schönjespritzte“ um Hagen Norhausen ganz genau. Am Samstag kam die gastgebende Mannschaft mit acht Mitspielern allerdings nicht im sportlichen Dress auf den Rasen, sprich die Bühne. Sondern im langen Umhang. Die weiblichen Fans tobten vor Begeisterung, als die Capes fielen und darunter enganliegende Bodys zum Vorschein kamen. Als sich die Männer dann noch passend zum Beyoncé-Titel „Single Ladies“ bewegten, war ihnen der Erfolg garantiert.

Längst ist die Damensitzung im Saal Norhausen ein Quotenbringer. Schon immer ging es hoch her, wenn die Mädels sich selbst und den Fastelovend feierten. In diesem Jahr erst recht, da sämtliche Sitzungen bei KG Rhingdörp Alaaf, der zweiten Rheindorfer Karnevalsgesellschaft, entfallen. „Intensiv, aber schön“, kommentierte Norhausen zur Halbzeit. „Wir hätten weitaus mehr Karten verkaufen können“, ergänzte Literat Jürgen van Elst. Eine weitere Mädchensitzung werde es dennoch nicht geben. „Dafür ist uns das Risiko zu groß. Zudem haben wir genügend andere Sitzungen zur Auswahl.“ Eine davon ist die Jubiläumssitzung am 16. November, mit der die Rheindorfer Burgknappen und Präsident Hagen Norhausen das 50. Vereinsjubiläum begehen.