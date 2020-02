Sturmtief „Sabine“ : „Sabine“: Hallendach in Hitdorf drohte abzuheben

Mit Drehleitern wurden die großen Wasserbehältnisse auf das Hallendach gehoben und dort befüllt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Hitdorf Die Feuerwehr beschwerte am Montagabend in einer aufwändigen Aktion das Dach einer Lagerhalle in Hitdorf.

(LH) Sturmtief „Sabine“ hat auch am Montag noch die Feuerwehr bis in den Abend beschäftigt: Seit dem Mittag hatte die Feuerwehr Leverkusen insgesamt acht weitere Einsätze, hauptsächlich mussten Bäume von der Straße entfernt werden.

Gegen 16.30 Uhr rückte die Feuerwehr nach Hitdorf aus. Hier hatte „Sabine“ am Dach einer Lagerhalle an der Langenfelder Straße gewütet. „An einer etwa 80 Meter langen Halle drohte im Mittelfeld sich ein etwa 25 mal fünf Meter großes Teilstück der Dachhaut im Wind abzuheben“, meldet die Feuerwehr. Das Dach drohte abzureißen. Mitarbeiter der städtischen Bauaufsicht rückten an, ebenso ein Dachdecker. Die Fachleute und die Feuerwehr entschieden sich, das Dach am Hallenrand zu beschweren. Die Einsatzkräfte verteilten daraufhin mithilfe zweier Drehleitern sechs 1000 Liter fassende Großpackbehälter auf der Dachkante und befüllten sie über eine aufwändige Aktion mit Wasser. Insgesamt dauerte die Sicherung des Daches in Hitdorf rund fünf Stunden.

(LH)