Talentierte Musikschüler aus Leverkusen zeigen ihr Können Im Forum treffen Holzwürmer auf Blechbüchsen

Nicht nur für die Jüngsten ist dieser Tag aufregend. Einmal im Jahr zeigen die Bläser-Ensembles der Musikschule Leverkusen was sie gelernt haben, jeder für sich im Einzelunterricht, aber vor allem im Zusammenspiel, was eine ganz andere Herausforderung ist. Aufeinander hören, Tempovorgaben und Gestaltung übernehmen, das lernen schon die Anfänger in regelmäßigen Orchesterproben – zunächst die Holz- und Blechblasinstrumente getrennt.