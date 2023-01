Der Straßenkarneval ist zurück in Leverkusen Schlebusch jubelt: Der Schull- und Veedelszoch läuft

Hintergrund: Corona-Pandemie, Hochwasserkatastrophe, Ukraine- und Energiekrise setzten und setzen den Karnevalsvereinen zu. Vor allem wegen der ausgefallenen Sitzungen konnten sie in den vorherigen Sessionen keine ausreichenden Einnahmen erzielen, um die Züge 2023 zu finanzieren. Wegen der Ausnahmesituation springt auch die Stadt mit einmaligen Zuschüssen ein. So hatten es die Bezirksvertretungen Ende 2022 beschlossen. Für die Züge in Opladen, Wiesdorf, Hitdorf und Schlebusch gibt es je 10.000 Euro, für Lützenkirchen 3000 Euro.