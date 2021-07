20.000 Euro für Leverkusen : Currenta spendet für mehr Grün in der Stadt

Leverkusen 20.000 Euro gibt der Chempark-Betreiber für die Bepflanzung in der Stadt. Unter anderem soll damit ein Staudenbeet in der Wiesdorfer City angelegt werden.

„Mit dem Sponsoring wollen wir ein Ausrufezeichen setzen und uns sichtbar für eine klimafreundliche Gestaltung in unserer Nachbarschaft in Leverkusen einsetzen“, erklärt Chempark-Nachbarschaftsbüroleiter Ulrich Bornewasser. „Nachhaltigkeit ist für Currenta und die Unternehmen im Chempark wie auch für die Stadt Leverkusen eines der wichtigsten Themen der Zukunft – und wir wollen es gemeinsam Hand in Hand angehen, wie dieses Beispiel zeigt.“ Viele Mitarbeiter des Unternehmens wohnten in der Stadt. „Von unserer Nachhaltigkeitskooperation profitieren alle: Nicht nur wir, weil wir helfen können, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und schließlich unsere Natur und Umwelt.“