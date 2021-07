Unternehmen helfen vielfältig : Currenta öffnet Leverkusener Deponie für Flut-Schlamm

Leverkusen Chempark-Betreiber Currenta und dort ansässige Unternehmen unterstützen die Opfer der Flutkatastrophe in vielfältiger Weise. Sowohl aus der Chempark-Belegschaft als auch von den Unternehmen selbst kam sofort der Wunsch nach Unterstützung, berichtet Currenta.

Seitdem sei einiges organisiert und umgesetzt worden. Joachim Beyer leitet den Koordinierungsstab in der Sicherheitszentrale im Chempark. Er sagt: „Die Menschen und Unternehmen helfen, wo sie können, und zwar so schnell wie möglich, um die erste Not zu lindern.“

Güter oder Abfall wird transportiert und Schlamm, der nach der Flut immer noch an vielen Stellen in Straßen und Häusern zu finden ist, auf der Deponie am Chempark-Standort Leverkusen entsorgt. Zusätzlich können große Mengen an Sperrmüll zwischengelagert werden. Elektrofachkräfte stehen für den Einsatz im Stadtgebiet bereit.