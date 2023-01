Chempark-Entsorgungszentrum Leverkusen Currenta meldet Brand in Abfallbunker in Bürrig

Leverkusen-Bürrig · Warum es in einem Abfallbunker im Entsorgungszentrum in Bürrig am frühen Morgen zu einem Brand kam, ist bisher noch offen. Fakt ist: Das Feuer habe schnell gelöscht werden können, meldet Currenta.

05.01.2023, 10:24 Uhr

Im Entsorgungszentrum Bürrig, hier von Wiesdorf aus gesehen, gab es Donnerstagfrüh einen Brand in einem Abfallbunker. Foto: Uwe Miserius

Bürrig Gegen 6.45 Uhr am Donnerstag ist es im Entsorgungszentrum Bürrig zu einem Brand in einem Abfallbunker gekommen, meldet Chemparkbetreiber Currenta am Vormittag. Dabei handelt es sich um einen so genanten Feststoffcontainer, in den etwa Verpackungsmaterialien, Paletten und Ähnliches zwischengelagert werden. Durch umgehende Löschmaßnahmen „vor Ort und mit weiterer Unterstützung der Chempark-Werkfeuerwehr konnte der Brand nach kurzer Zeit gelöscht werden“, sagt ein Sprecher des Unternehmens. Weitere Details zu dem Vorfall nennt Currenta vorerst noch nicht. Es sei niemand verletzt worden.

(LH)