Energieversorgung : Currenta investiert 17,5 Millionen in Chempark

Currenta investiert 17,5 Millionen in Chempark

Leverkusen Offizieller Spatenstich für ein neues Schalthaus auf dem Gelände. Fachmann Christian Czauderna: „Wir brauchen mehr Strom als die Städte Düsseldorf und Köln zusammen.“

Eine so bedeutende Investition im Leverkusener Chempark bedarf zumindest eines offiziellen Spatenstichs. Currenta, der „Betreiber eines der größten Chemie-Areale in Europa“ (eigene Beschreibung des Unternehmens), versteht sich als „Serviceunternehmen“ mit seinen Standorten in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen für seine inzwischen über 70 Kunden. Eine zentrale Aufgabe ist die Energieversorgung vor Ort.