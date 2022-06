Nach Chemie-Explosion in Leverkusen : Currenta fährt Müllverbrennung wieder hoch

Die Müllverbrennungsanlage in Bürrig. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nach mehr als zehn Monaten nach der Explosion, bei der sieben Menschen starben, nimmt Currenta die Sonderabfallverbrennungsanlage in Bürrig am Samstag, 11. Juni, schrittweise wieder in Betrieb.

„Die Inbetriebnahme erfolgt auf Basis der behördlichen Vorgaben“, berichtet das Unternehmen.

Dieser Schritt erfolge in einem abgestuften Konzept: Zunächst werde nur die erste von insgesamt vier Verbrennungslinien wieder angefahren. Dort werde dann ein stark eingeschränktes Abfallspektrum nach engen Vorgaben entsorgt.

Currenta habe während des Stillstands der Anlage in Bürrig gemeinsam mit den beteiligten Behörden und Gutachtern sowie einem eigens eingerichteten Begleitkreis das Konzept zur abgestuften Wiederinbetriebnahme erarbeitet und umgesetzt, heißt es weiter. Die möglichen Ursachen des Explosionsereignisses seien im Sicherheitskonzept berücksichtigt.

(bu)