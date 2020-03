Vorsichtsmaßnahmen im Chempark : Currenta: Fiebermessen am Werkstor ist eine Option

Noch ist das Tor 2 am Chempark ohne „Fieberscan“ passierbar, aber das könnte sich bald ändern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Wer in in den Chempark will oder muss, wird sich wohl künftig an den Zugängen einem Fieberscan unterziehen müssen. Das ist eine Option, die Chemparkbetreiber Currenta gerade prüft. „Currenta als Manager und Betreiber des Chemparks mit zahlreichen ansässigen Firmen, Mitarbeitern und Besuchern trägt eine Verantwortung bei den Bemühungen, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen“, heißt es aus dem Unternehmen.

Um dem gerecht zu werden, „haben wir viele Maßnahmen bereits umgesetzt. Angesichts der sich verschärfenden Entwicklung bereitet sich der Chempark aber auch auf weitergehende Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und zur Aufrechterhaltung der Produktion vor“, meldet eine Sprecherin des Unternehmens und nennt unter anderem diese: Neben der Möglichkeit zum Home-Office bei Büro-Mitarbeitern – die Parkplätze wirken wie leergefegt – wurden Schichtdienste entzerrt, die einzelnen Schichten haben so keinen direkten Kontakt zueinander. Zudem gibt es veränderte Raumaufteilungen, damit Mitarbeiter ausreichend Abstand zueinander haben. Die Reinigung und Desinfektion sei ausgeweitet worden, berichtet eine Currenta-Sprecherin.

Auch Einschränkungen an den Pkw-Zufahrten und den Drehkreuzen und eben „Fieberscans“ an allen Werkszugängen könnten kommen. An Tor 2 etwa sind mit einer Plane verdeckt schon Aufbauten für Änderungen zu erahnen. Es könnte auch geschehen, dass der Einlass auf Mitarbeiter mit Schlüsselfunktionen begrenzt werde, sagt die Sprecherin.

Wo sonst Autos dicht an dicht stehen, ist derzeit sehr viel Platz: Chempark-Unternehmen haben in vielen Bereichen auf Home-Office umgestellt. Foto: Currenta

Currenta-Geschäftsführer Günter Hilken und Betriebsratschef Detlef Rennings haben in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter in dieser Woche den Slogan „Als Team zusammenstehen – aber Abstand halten“ herausgegeben. Im Video sind die beiden Männer nebeneinander zu sehen – aber mit dem nötigen Abstand. Currenta veranlasse die höchstmöglichen Sicherheitsstandards für die Mitarbeiter, die zur Wahrung der Produktion in den Chempark kommen müssen. Ein Krisenstab sei eingerichtet, der die Lage ständig neu bewerte. Im Intranet des Unternehmens können Mitarbeiter Fragen stellen, berichtet Hilken.