Meisterfeier in Leverkusen Culcha Candela singt auf der Stadion-Bühne

Die Berliner Reggae- und Hip Hop-Band Culcha Candela, („Hamma!“, „Monsta“, „Wildes Ding“) wird am Sonntag bei der Meisterfeier („Coming Home“) in der BayArena die Besucher in Stimmung bringen. Ebenfalls auftreten wird die Hermes House Band aus den Niederlanden mit ihrem Stimmungs-Klassiker „Country Roads“ und vielen weiteren bekannten Songs. Ein weiterer besonderer Moment ist außerdem zu erwarten beim Auftritt der deutschen Band ATC (A Touch of Class) mit ihrem Welthit „Around the World (La La La La La)“ – es ist die Torhymne der Werkself aus der aktuellen Meistersaison. Auch Leverkusener Musiker wie Peter Lorenz („Bayer 04 - wir steh'n zu dir!“), Dirk Maverick („Leverkusen“), Einmalique („Meisterkusen“) und Departement of Rock („Wir sind Deutscher Meister“) werden in der BayArena live dabeisein. Zudem führt DJ Mikel Bo musikalisch durch den Nachmittag. Das Stadion öffnet für Ticket-Inhaber bereits um 12.30 Uhr. Ab 13.30 Uhr erwartet die Fans ein Programm auf einer eigens aufgestellten großen Bühne.