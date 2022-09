Vor Semesterbeginn in Leverkusen : Cube Real Estate verkauft Opladener Studentenwohnungen an Investor

Das neue Bahnstadt-Quartier Cube Factory 577 (Studentenwohnungen) ist fast fertig und wechselt den Besitzer. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Die Cube Factory 577 liegt in der Neuen Bahnstadt an der Fakultätsstraße 15-25 und verbindet studentisches Wohnen, Eigentumswohnungen, Büro und Gastronomie auf rund 22.000 Quadratmeter Mietfläche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Projektentwickler Cube Real Estate mit Sitz in der Opladener Bahnstadt hat 302 möblierte Apartments mit rund 8200 m2 Mietfläche der Cube Factory 577 (Bauteil Studentenwohnheim) an den Finanzdienstleister „abrdn Standard Investments Deutschland AG“ aus Frankfurt am Main verkauft. Abrdn erwirbt das Projekt für den europäische Fonds „Aberdeen Pan European Residential Property Fund“.

Die Cube Factory 577 liegt in der Neuen Bahnstadt an der Fakultätsstraße 15-25 und verbindet studentisches Wohnen, Eigentumswohnungen, Büro und Gastronomie auf rund 22.000 m² Mietfläche. Das Areal befindet sich in unmittelbarer Nähe des Campus Leverkusen der TH Köln und bietet den Studenten ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld. Das Objekt wird bis Ende September pünktlich zum Semesterbeginn der TH Köln fertiggestellt.

Auch das Düsseldorfer Projekt „Cube River 342“ wurde an den Frankfurter Asset Manager verkauft. Die Immobilie bietet 181 möblierte Apartments mit einer Mietfläche von rund 4600 m2.

„Der Verkauf von gleich zwei Immobilien an einen erfahrenen Asset Manager wie abrdn spricht für die Qualität unserer Projekte. Wir setzen auf eine gute Mikrolage und eine hohe städtebauliche Qualität, sodass unsere Produkte langfristig funktionieren,“ sagt Jean-Marc Fey, Bereichsleiter Projektmanagement bei Cube Real Estate.

Zu dem Ankauf sagt Marc Pamin, Vorstand von abrdn: „Die Projekte Cube River 342 sowie Cube Factory 577 decken sich mit unserer Strategie, in moderne und hochwertige Wohnimmobilien in exzellenten Lagen zu investieren. Wir freuen uns zudem – nach dem Projekt Cube Curve 468 – zwei weitere Transaktionen in diesem Jahr gemeinsam mit Cube Real Estate realisiert zu haben und stärken hiermit eine langfristige und erfolgreiche Geschäftsbeziehung.“

(bu)