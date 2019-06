100 Teilnehmer radeln durch Leverkusen : „Critical Mass“ erstmals in Leverkusen

Zur ersten „Critical Mass“ fanden sich am Montag um die 100 Teilnehmer ein, die ab Wiesdorf losradelten. Foto: Uwe Miserius. Foto: uwe Miserius/Uwe Miserius

Leverkusen Ähnlich einem Flash Mob haben sich 100 Radler in Wiesdorf getroffen, um auf ihre Belange aufmerksam zu machen.

Es gehe nicht um Verkehrsbehinderung. Sondern darum, sich als „fahrradfahrender Verkehrsteilnehmer ein Stück öffentlichen Lebensraum, die Straße, zurückzuerobern“, sagt Kurt Krefft vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Leverkusen. Montagabend haben begeisterte Radfahrer aus der Stadt genau das getan. Rund 100 Fahrradfreunde sind ab Treffpunkt Wöhlerstraße gegenüber dem Kinopolis einfach aufs Rad gestiegen und im Verband losgeradelt. „Das Ziel ist offen, es gibt keinen Veranstalter, es ist keine Demonstration und muss nicht angemeldet werden. Es ist einfach eine ,Critical Mass’, eine kritische Masse“, erläutert der Sprecher der Verkehrsgruppe des ADFC Leverkusen.

In anderen Städten in NRW, etwa in Köln, Düsseldorf, Mönchengladbach und Wuppertal schwingen sich laut ADFC regelmäßig Radler in den Sattel, um auf die Belange von Fahrradfahrern aufmerksam zu machen, auch auf die Rechte gegenüber Autofahrern.

info Auch bei der Sternfahrt nach Düsseldorf dabei Bei der vom ADFC initiierten Sternfahrt unter dem Motto „Aufbruch Fahrrad“ waren am Sonntag auch Leverkusener Radler dabei, berichtet Kurt Krefft. In Langenfeld und später Benrath schlossen sich Fahrer an, zudem kamen Radler aus dem Umland. Insgesamt sei es mit rund 250 Leuten nach Düsseldorf gegangen. Laut ADFC NRW waren 6000 Radfahrer von 60 Startpunkten in die Landeshauptstadt gefahren.

Die Spielregeln für die Teilnehmer orientieren sich an der Straßenverkehrsordnung (§ 27). Das heißt, die Truppe radelt in einem geschlossenen Verband, fährt auf einer Verkehrsspur und muss kompakt beisammenbleiben – ohne Autos, die dazwischen fahren. Damit sich kein motorisierter Verkehrsteilnehmer dazwischendrängt, „dürfen sich keine Lücken bilden“, erläutert Krefft und führt auch aus, was passiert, wenn während der Überfahrt einer Kreuzung die Ampel auf Rot schaltet. Dann müsse auch die restliche Gruppe, die eigentlich schon rot hätte, weiterfahren, damit der Anschluss gewährt bleibt. Rund eine Stunde wird gefahren, wer früher aufhören mag, schert aus und fährt eben seines Weges. Tempo während der Tour durch die Stadt: um die 15 Stundenkilometer, damit alle die Chance haben, im Verband zu fahren. Zudem gilt: Wer vorne fährt, bestimmt, wohin es geht. „Wird er überholt, dann bestimmt eben der, der nun vorne fährt.“