Zahlungsmoral in Leverkusen und Solingen Behörden begleichen Rechnungen schneller

Die öffentliche Hand zahlte ihre Rechnungen in diesem Jahr deutlich schneller als in den Vorjahren. Nach einer Befragung unter 190 Mittelständlern aus der Region Leverkusen und Solingen erklärten immerhin neun von zehn Unternehmen, dass ihre Rechnungen innerhalb von 30 Tagen von öffentlichen Auftraggebern bezahlt worden seien. „Das war in der Vergangenheit nicht immer so“, sagt Andreas Koch, Geschäftsführer der Crefo Factoring Rhein Wupper. „Im Herbst 2021 erhielten lediglich sieben von zehn mittelständischen Firmen ihre Rechnungsbeträge binnen 30 Tagen erstattet.“