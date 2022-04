Covestro-Vorstandsvorsitzender könnte im Herbst gewählt werden : Markus Steilemann als VCI-Chef nominiert

Leverkusen Der Covestro-Chef könnte ab Herbst den Verband der Chemischen Industrie führen. Markus Steilemann ist seit zwei Jahren bereits einer der Vizepräsidenten.

Die Unternehmenschefs der drei großen Leverkusener Chemiekonzerne sind in dem Gremium schon vertreten: Werner Baumann (Bayer), Markus Steilemann (Covestro), Matthias Zachert (Lanxess). Jetzt könnte einer von ihnen an die Spitze des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) gewählt werden. Das VCI-Präsidium hat Steilemann als Kandidaten für die Nachfolge des amtierenden Präsidenten Christian Kullmann nominiert. Welche Aufgaben auf ihn zukommen, weiß der Covestro-Chef: Er ist seit zwei Jahren einer der Vizepräsidenten.

Steilemann hat in Aachen Chemie und Betriebswirtschaftslehre studiert und dort promoviert, startete 1999 die Karriere bei Bayer. Neun Jahre später hatte er seine erste Führungsposition bei Bayers Kunststofftochter Material Science inne. Aus der Sparte ging 2015 Covestro hervor, mittlerweile ein Dax-Konzern. In dem Jahr wurde Steilemann in den Covestro-Vorstand berufen. Vor vier Jahren folgte der heute 51-Jährige auf Patrick Thomas, wurde Chef des Unternehmens. Seitdem führt er den Kunststoffkonzern in Richtung Kreislaufwirtschaft.