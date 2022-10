Personalentscheidung in Leverkusen : Covestro verlängert wegen Energiekrise mit Klaus Schäfer

Klaus Schäfer wollte Ende des Jahres in den Ruhestand. Jetzt schiebt er eine privaten Pläne um ein halbes Jahr nach hinten. Foto: Covestro

Leverkusen Er geht in die Verlängerung: Covestro-Vorstandsmitglied Klaus Schäfer bleibt für weitere sechs Monate bis Juli 2023 im Leverkusener Konzern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Angesichts der großen geopolitischen Unsicherheiten hatte das Gremium Dr. Klaus Schäfer gebeten, seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag zu verlängern“, teilt Covestro an diesem Donnerstagmorgen mit. Schäfer gehört dem Vorstand seit 2015 an, als Covestro als Unternehmen selbstständig wurde und an die Börse ging.

Er ist in der Führungsriege Vorstand für Technologie. Somit ist er unter anderem für die Energieversorgung der Produktionsstandorte des Konzerns verantwortlich. Gerade aktuell wohl einer der wichtigste Posten. Die Energiekrise treibt die Unternehmen, gerade die besonders energieintensiven in der Chemiebranche, um. Jüngst hatte Vorstandschef Markus Steilemann in seiner Funktion als Präsident des Verbands der Chemieindustrie in Deutschland (VCI) in einem Medienbericht scharfe Kritik an der Energiepolitik von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geäußert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Klaus Schäfer davon überzeugen konnten, dass er über seine geplante Amtszeit hinaus als Vorstandsmitglied von Covestro zur Verfügung steht“, merkt Aufsichtsratschef Richard Pott an. „Die aktuelle Energiekrise stellt die gesamte chemische Industrie vor ungeahnte Herausforderungen. Mit Klaus Schäfer haben wir einen ausgewiesenen Experten für Energiethemen in unseren Reihen.“ Schäfer, Jahrgang 1962 ergänzt: „In meinen mehr als dreißig Berufsjahren stand die Industrie nie vor größeren Herausforderungen als aktuell. Für mich ist es daher selbstverständlich, in dieser Situation auch entgegen meinen ursprünglichen Plänen weiter für Covestro tätig zu sein.“

(LH)