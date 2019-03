Neubau an der B8 : „Hierarchie ist keine Frage der Schreibtischgröße“

Projektleiter Thomas Adenauer ist sich sicher, dass das Gebäude wie geplant im November fertig wird. Sukzessive ziehen dann 700 Mitarbeiter inklusive Vorstand ein. Fotos: Uwe Miserius. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Covestro baut für 80 Millionen ein Bürogebäude. Der Rohbau steht. Statt vieler Büros setzt der Konzern auf Transparenz und Begegnung.

„Curious, colourful, couragous“ (neugierig, bunt, mutig): Das sind die drei Grundwerte, die sich der Kunststoffhersteller Covestro gegeben hat – vor fast vier Jahren, als Bayer die Kunststoffsparte abgespalten hatte und sich Covestro alleine auf den Weg machte. Zur Börse zum Beispiel (und dort sehr fix vom MDax in den Dax wanderte).

Seit rund 350 Tagen beschreitet Covestro wieder neue Wege und orientiert sich dabei an den drei C seiner Grundwerte. Dort, wo vor Jahren das Ende von Agfa eingeläutet wurde, im so genannten E-Block des Chemparks an der B8, macht der Kunststoffkonzern einen neuen Anfang. Der Rohbau des 700 Mitarbeiter Platz bietenden neuen Bürogebäudes steht. Die Fassadenarbeiten an den sechs Etagen haben begonnen, teils sind die Fenster eingesetzt. Auf 105 Metern Länge ist das Gebäude leicht verschränkt. Von außen eine normale Gebäudebaustelle. Drinnen nicht. Drinnen begeht Covestro Neuland. Denn wer den Rohbau betritt, stellt schnell fest: Hier fehlen doch Wände, oder? Thomas Adenauer und Stephan Rosenthal, Projektleiter und Venture Manager des Neubaus, streichen das Oder und das Fragezeichen weg: „Richtig. Wir wollen hier eine neue, die sogenannte C3-Arbeitsweise realisieren und das durch die Architektur unterstützen.“

Das künftige Atrium, das Herz des Neubaus, ist derzeit noch eine freundliche Mixtur aus Beton, Gerüsten, Rohren und Co. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Info Erstes Leed-Gold-zertifizierte Gebäude Zertifiziert Der 80 Millionen Euro teure Neubau ist laut Adenauer, das erste Leed-Gold-zertifizierte Gebäude in Leverkusen. Leed ist ein System zur Klassifizierung für nachhaltiges, umweltfreundliches Bauen. Stephan Rosenthal betont: „Wir bauen hier ganz klar keinen Palast.“ Notwendig Der Neubau wird notwendig, weil Covestro in den bisher gemieteten Gebäuden an räumliche Grenzen gestoßen ist.

Statt einzelner Büros wird es auf dem Covestro-Campus große strukturierte Räume geben, „so dass Bewegung möglich ist, die wiederum zu Begegnung führt“, sagt Rosenthal. Ein paar Wände werden doch einzogen: Für die beiden Treppenhaus-/Aufzug- und Toilettenkerne an den jeweiligen Gebäudeenden, für Konferenz- und Besprechungsräume und das Idea-lab, das Ideen-labor, wo ohne viel Schnickschnack der Kreativität der Mitarbeiter freien Lauf gelassen werden soll. Es wird Stillarbeitsplätze, Telefonzellen, normale Schreibtische, Bereiche für kurze Teamtreffen, Lounge-Bereiche zum Durchschnaufen oder für Besprechungen auf dem kleinen Dienstweg geben. Kurzformel für all das: „Drei Stühle pro Mitarbeiter“. Denn, so erzählen Rosenthal und Adenauer: „Der Standardarbeitsplatz kann alles, aber nichts richtig. Jetzt gibt es maßgeschneiderte Möglichkeiten.“

Das Ganze sei aber kein Effizienzprojekt. „Wir haben uns beraten lassen, wollen an die aktuelle Belegschaft und an künftige Mitarbeiter das Signal senden: Covestro ist offen und modern. Über alle Hierarchien hinweg gelten die gleichen Spielregeln.“ So wird auch Konzernchef Markus Steilemann kein Einzelbüro bekommen und auch nicht mehr als die 1,20 Meter Regal, die jeder Mitarbeiter für sich nutzen kann „Ja, der Vorstand will genauso ins Gebäude einziehen. Wir haben extra mehr als einmal nachgefragt“, versichert Thomas Adenauer. Rosenthal ergänzt: „Hierarchie zeichnet sich ja nicht durch die Größe des Schreibtisches aus.“ 1,20 Meter Regalfläche, das ist nicht viel. Und auch das hat das Projektteam bewusst so gewählt. Covestro will hin zum möglichst papierlosen Arbeiten.

Eine Etage ist mit einer Brüstung versehen, die nächste mit Glas hin zum Atrium immer im Wechsel. „Uns sind Blickbeziehungen wichtig“, sagt Adenauer. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Auch das fällt unter das Stichwort couragous – mutig. Unter den Wert „curious“ – neugierig – fällt dies: Auf dem Baustellenareal im E-Block ist eine Pilotfläche aufgebaut, bietet Platz für eine „Nachbarschaft“ (ist ungefähr das, was man auch eine Abteilung nennen könnte). Mitarbeiter können zum Probearbeiten kommen. „Manche sind teils skeptisch, wenn sie da anfangen. Später will eigentlich niemand mehr an seinen alten Arbeitsplatz zurück“, erzählt Adenauer lächelnd. Auch Steilemann hat schon probegearbeitet.

Drinnen unterscheidet sich diese Baustelle aus einem weiteren Grund von den meisten anderen. Denn mitten durchs Gebäude verläuft die Werksgrenze. Heißt: Wer von der B8 reinkommt und etwa zu den Treppenhäusern, die das lichtdurchflutete Atrium flankieren, möchte, muss durch eine Schrankenanlage. Wer sie passiert und im Atrium nach oben blickt, sieht die Etagen, die sich wie Galerien zum Zentrum des Gebäudes öffnen, teils mit einer Brüstung und ansonsten offen, teils mit Glas verkleidet. Die Etagen werden abgesehen von den Treppenhäusern auch mit Stahltreppen untereinander verbunden.

Auf einer der oberen Etagen gibt es werkseitig eine Terrasse. Auch hier darf gearbeitet werden. Vielleicht nach dem Duschen im Untergeschoss. Dort richtet Covestro eine Fahrradgarage für 230 Räder ein, daneben Umkleide- und Duschbereiche, „in die man angezogen rein- und wieder rausgehen kann“, sagt Adenauer. Gruppenumkleiden wird es nicht geben, dafür aber Fahrrad-Leasing-Angebote ebenso wie einen kleinen Gymnastik- und Mehrzweckraum im Untergeschoss. Für Autofahrer ist auf dem Campus ein Parkplatz mit 450 Plätzen vorgesehen. Zudem solle es ein Parkhaus auf der anderen Seite der B8 geben.