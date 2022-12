Forschung in Leverkusen Mit Enzymen Plastikmüll wiederverwerten

In der neuen Gruppe werde daran gearbeitet, Altprodukte und Plastikabfall durch enzymatisches Recycling wiederzuverwerten. Zudem wolle man Enzyme zur Aufbereitung von Abwässern in der Kunststoffproduktion nutzen. „Ein weiterer Schwerpunkt ist die gezielte und vollständige Zersetzung von gebrauchtem Kunststoff in der Natur.“