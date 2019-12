Windenergie : Covestro: Grünstrom von der Nordsee

Leverkusen Leverkusener Werkstoff-Produzent deckt einen großen Teil seines Bedarfs durch Windenergie von dänischem Anbieter ab.

Es handelt sich um den ersten großen Industrienkunden-Liefervertrag für Grünstrom aus Neuanlagen in Deutschland. Auch für die chemische Industrie in Europa ist es ein beispielloser Schritt. „Mit dem Bezug von Grünstrom untermauern wir unsere umfassende Nachhaltigkeitsstrategie und rüsten uns für den zu erwartenden Anstieg der Energiepreise und CO 2 -Kosten“, sagte der Covestro-Vorstandsvorsitzende Markus Steilemann. „Wir gehen davon aus, dass wir damit auch wichtige Impulse und Motivation für eine nachhaltige Industrieproduktion an unsere Kunden und die entsprechenden Wertschöpfungsketten weitergeben können.“