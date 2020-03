Corona-Prävention : Stadt untersagt alle Veranstaltungen

Leverkusen Kinos, Kneipen, Theater, Museen, Schwimmbäder und weitere Einrichtungen sind bis auf Weiteres zu. Gottesdienste fallen aus. Wochenmärkte dürfen stattfinden.

Das gewohnte Glockengeläut als Einladung zum Gottesdienst, es blieb am Sonntagmorgen aus. Das Erzbistum Köln stellte am Wochenende alle Gottesdienste bis Karfreitag, 10. April, ein. „Die Gläubigen sind gebeten, Gottesdienstübertragungen in Fernsehen, Radio oder Internet zu verfolgen. Eine Übersicht ist auf unserer Internetseite www.erzbistum-koeln.de zu finden“, heißt es aus Köln. Und: „Die Kirchen sollen nach Möglichkeit zu den gewohnten Zeiten in der je üblichen Weise und unter Beachtung der bekannt gemachten Hygieneregeln für das persönliche Gebet geöffnet bleiben.“

Veranstaltungen, Kneipen, Wochenmärkte Das Stichwort Sonntagsruhe greift in Leverkusen nun wortwörtlich. Die Stadt hat am Samstag gemeldet: „Alle Veranstaltungen in Leverkusen sind ab Sonntag verboten.“ Die Regelung gelte bis auf Weiteres. Das Verbot umfasst – neben Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen – „musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art in Gaststätten und in Nebenräumen mit Schankbetrieb (insbesondere Diskotheken, Clubs und Bars) sowie alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen einschließlich Tanz“, zählt die Stadt auf. Die Verwaltung nennt außerdem Theater- und musikalische Aufführungen, Filmvorführungen und Vorträge jeglicher Art, der Betrieb von Spielhallen. Auch Wettbüros müssen demnach schließen. Während Kneipen zumachen müssen, bleiben Restaurants und Gaststätten, „die mit einem Essensangebot der Versorgung dienen“, geöffnet. Weil auch Wochenmärkte der Nahversorgung der Bürger dienen, dürfen sie weiter stattfinden.