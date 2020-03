In diesem Jahr wird es auf dem Lützenkirchener Marktplatz keinen Tanz in den Mai geben.Der Veranstalter, die örtliche Werbegemeinschaft, hat die traditionelle Tanzparty am 30. April mit rund 700 Besuchern wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft ,Markus Willecke am Freitag, rund 14 Tage vor dem geplanten Start des Kartenvorverkaufs.