Corona aktuell: 33 Fälle für Leverkusen gemeldet : Dankesbanner am Klinikum

Leverkusen Zwei weitere Leverkusener haben sich mit Corona angesteckt. Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen sich beim Bürgertelefon melden. 515 Leverkusener sind in Quarantäne.

Fall- und Quarantänezahlen Die Zahl der Corona-Infizierten in Leverkusen ist am Donnerstag auf 33 gestiegen. Am Mittwochmorgen hatte das NRW-Gesundheitsministerium 31 Fälle gemeldet. Die hinzugekommenen Betroffenen befinden sich laut Stadt in häuslicher Quarantäne. Insgesamt sind derzeit 515 Leverkusener unter häusliche Quarantäne gestellt.