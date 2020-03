Zahlen von Montagmorgen : Landesliste: 20 Coronafälle in Leverkusen

Landesliste: 20 Coronafälle in Leverkusen

Leverkusen In den aktuellen Zahlen des Landes Gesundheitsamtes von Montagmorgen wird für Leverkusen eine neue Fallzahl bei Corona-Erkrankten genannt.

In der Liste spricht die Landesbehörde für die Stadt von 20 Fällen. Laut Stadtverwaltung sind davon drei Personen stationär untergebracht, 17 befinden sich in häuslicher Quarantäne. Am vergangenen Freitag waren es noch fünf betroffene Leverkusener gewesen. Der erste Fall war vor einer Woche bekannt geworden, ein 81-Jähriger hatte sich demnach auf einer Reise nach Südtirol angesteckt.