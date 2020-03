Kampf gegen Coronavirus : Diese neuen Regeln gelten jetzt in Leverkusen

Leverkusen Die neue Verfügung in Leverkusen gilt ab sofort: Zusammenkünfte jeglicher Art unter freiem Himmel sind untersagt. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren.

Dass die Stadt diesen Schritt gehe, habe einen ganz einfachen Grund, sagt Marc Adomat, Leiter des städtischen Krisenstabs: „Die Menschen sind nicht dem gefolgt, was zuvor an Regelungen ausgegeben wurde. Vor allem Jugendliche haben sich in großen Gruppen getroffen.“ Solch ein Verhalten sie aber im Moment fatal. „Freundliche Appelle haben bisher nichts genutzt“, betont der Dezernent. Die Polizei, mit der die Zusammenarbeit gut laufe, sei mehrfach eingeschritten, „es wurden Strafanzeigen geschrieben“, ergänzt Adomat. Wer gegen die Auflagen verstoße, verstoße gegen das Infektionsschutzgesetz. Das wiederum ziehe strafrechtliche Verfolgung nach sich.

Für Bürger heißt die neue Verfügung konkret, dass Zusammenkünfte von zwei oder mehr Personen unter freiem Himmel verboten sind – es sei denn, es handelt sich um eine Gruppe, die in „ständiger häuslicher Gemeinschaft miteinander lebt“, formuliert die Stadt, also Familien oder ständige Wohngemeinschaften, oder die Zusammenkunft passiert beim Erledigen von Besorgungen „zur Deckung des täglichen Bedarfs“, sprich Warteschlangen. Die gibt es seit Donnerstag vor den Geschäften. Bäckereien wie Kamps und Merzenich lassen nur einzeln Kunden eintreten. Die Warteschlangen finden sich am Freitagvormittag etwa in der Fußgängerzone in Opladen. Wer ansteht, hält ausreichend Abstand. Etliche Passanten allerdings umschiffen die Warteschlangen nicht, sondern schlüpfen in den Lücken durch. Manche Einrichtungen schützen sich an den Kassenpunkten durch Plexiglasscheiben als Spuckschutz mit Durchreiche für Waren und Geld. Dritte Ausnahme für Zusammenkünfte von zwei oder mehr Personen unter freiem Himmel: zwingende berufliche Gründe, also etwa Bauarbeiten.