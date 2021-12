Impfstart für die 5- bis 11-Jährigen : Coronavariante Omikron erreicht Leverkusen

Leverkusen Erste Fälle bekannt. Am kommenden Freitag, 17. Dezember, sollen im städtischen Impfzentrum in den Luminaden auch Kinder und Jugendliche von fünf bis elf Jahren geimpft werden.

Das gab Gesundheitsdezernent Alexander Lünenbach in der Ratssitzung am Montag bekannt. Eine Anmeldung ist über die städtische Homepage möglich. Alle weiteren wichtigen Informationen, u.a. über mitzubringende notwendige Unterlagen etc., sind im Buchungsportal hinterlegt: https://impfung.leverkusen.de

Auch wenn sich der Inzidenzwert in Leverkusen von 400 auf mittlerweile 280 und somit beim Landesschnitt eingependelt habe, bleibe das Infektionsgeschehen dynamisch, sagte der Beigeordnete. So habe die Virusvariante Omikron inzwischen auch Leverkusen erreicht. „Es gibt erste nachgewiesene Fälle“, berichtet Lünenbach.

Beim Impfen gebe es eine „stabile Angebotsstruktur“ auch für „Boosterimpfungen“. Neben dem am Freitag eröffneten Impfzentrum in den Luminaden ständen weiter mobile Impfteams, Hausärzte, Impfpraxen und Impfangebote im Gesundheitspark am Klinikum zur Verfügung. Die Personalkapazität von derzeit 55 Mitarbeitern für den Impfservice in der Gesundheitsverwaltung sollen gehalten und wenn nötig ausgebaut werden. Die Nachverfolgung von Infektionsketten und das schnelle Anwenden von Quarantäneregelungen blieben wichtig. „Derzeit gibt es keine Meldeverzögerungen“, sagte Lünenbach. „Unsere Zahlen sind real.“