Mitarbeiterin infiziert : Coronafall im DRK-Altenheim

Leverkusen Altenheim Bisher hatten Leverkusens Senioreneinrichtungen Glück im Unglück. Eine Bewohnerin eines Caritas-Wohnheims in Schlebusch war vor Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nun ist der Test einer Mitarbeiterin aus dem DRK-Altenheim in Opalden positiv. „Ab sofort müssen wir deshalb ein Ausgangs- und Besuchsverbot verhängen“, sagt Serap Arslan vom DRK. Alle Bewohner und Mitarbeiter, mit denen die Frau in Kontakt stand, würden getestet. „Wir rechen am Montag mit Ergebnissen.“ Das Heim hatte im April präventiv eine Isolierstation für Bewohner eingerichtet. Bisher musste dort noch niemand untergebracht werden. Die Infizierung der Mitarbeiterin war bei der wöchentlichen Reihentestung des Personals aufgefallen. Die Stadt hatte im Zuge der Lockerung der Corona-Auflagen seit gut drei Wochen die wöchentliche Testung der Mitarbeiter mit direktem Kontakt zu den Bewohner in den zwölf stationären Pflegeeinrichtungen veranlasst. So sollen größere Ausbrüche in den Häusern möglichst vermieden werden. Insgesamt werden 1300 Menschen getestet Die Tests sind vorerst für acht Wochen beauftragt.