Corona aktuell : Fälle steigen leicht, Klinikum bittet um Mundschutz-Spenden

Leverkusen Nach dem ersten Todesfall bleibt die Lage in der Stadt weiterhin angespannt.

Fallzahlen Freitagmorgen meldet das NRW-Gesundheitsministerium 141 Corona-Infizierte in Leverkusen, darunter ein Todesfall, aber auch 34 Genesene, ergänzt die Stadt. Am Donnerstagmorgen waren es 131 Fälle. In der Nacht zum Donnerstag war eine 63-jährige Frau aus Leverkusen in einer Klinik in Köln an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.