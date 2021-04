Corona aktuell : Zwei weitere Todesfälle in Leverkusen

Zwei weitere Todesfälle in Leverkusen

15 Covid-19-Patienten werden derzeit in Leverkusener Krankenhäusern auf den Intensivstationen behandelt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus steigt auf 85. Auch der Inzidenzwert klettert wieder deutlich nach oben. Er liegt am Dienstag bei 134,7. Allerdings: Auch die Zahl der Leverkusener, die mindestens einmal geimpft sind, geht nach oben: Sie liegt derzeit bei knapp 32.000.

(LH) Die Stadt meldet zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus: Eine 63-Jährige ist am 10. April, eine 79-Jährige am 12. April gestorben. Beide waren mit dem Virus infiziert und hatten Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie auf insgesamt 85.