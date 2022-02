Die aktuelle Corona-Lage : Die Inzidenz in Leverkusen sinkt

Trotz der weiterhin hohe Zahl an Infizierten in Leverkusen, ist die Zahl der Wocheninzidenz nicht gestiegen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leverkusen Die Stadt hat nach wie vor eine hohe Zahl an Infizierten zu verzeichnen: Aktuell sind 4900 Menschen in Leverkusen an Covid erkrankt – doch die Wocheninzidenz ist nicht weiter angestiegen, sondern gefallen.

Die aktuellen Zahlen in Leverkusen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (Stand: 07. Februar):

Gesamtinfizierte 23.307 (+170)

Genesene 18.200

Aktuell Infizierte 4900

Inzidenz 1215,9 (-101,9)

Hospitlaisierungsrate NRW 5,38

Todesfälle 142

Krankenhäuser Im St. Remigius Krankenhaus Opladen werden aktuell zehn an Covid erkrankte Patienten behandelt, davon befindet sich einer auf der Intensivstation und keiner von ihnen wird beatmet. Das St. Josef Krankenhaus Wiesdorf meldet zwei Corona-Fälle.

Im Klinikum Leverkusen werden aktuell 34 Corona-Patienten betreut. Vier von ihnen befinden sich auf der Intensivstation, während 24 Patienten aus Leverkusen stammen.