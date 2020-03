Mann positiv getestet : Erster Corona-Fall in Leverkusen im Klinikum

Leverkusen Nach bisher unbestätigten Informationen soll es in Leverkusen den ersten positiv getesteten Fall einer Corona-Infektion geben. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich um einen Mann. Er befindet sich auf einer Isolierstation im Klinikum und wird dort behandelt.

Unterdessen stellt sich in vielen Städten die Frage nach der Absage von Großveranstaltungen. Das Bundesgesundheitsministerium hatte eine Absage von Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern empfohlen. Die Stadt Köln hat noch keine abschließende Haltung zu Großveranstaltungen gefunden. In der Lanxess Arena, mit 20.000 Besucherplätzen der größte überdachte Veranstaltungsort der Domstadt, läuft nach Angaben der Betreiber das Geschäft ganz normal weiter. Eine Absage etwa des Konzerts mit Popstar James Blunt am 17. März stehe derzeit nicht an. Die Frage, ob das rheinische Fußballderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch abgesagt wird oder ohne Zuschauer stattfindet, soll am Dienstag entschieden werden. Die Stadt stimmt sich nach Angaben eines Sprechers in einem Kreis der Bundesliga-Städte beim Deutschen Städtetag über Spielabsagen ab. Das nächste Heimspiel in Leverkusen ist das Achtelfinalhinspiel in der Europa League gegen die Glasgow Rangers am 19. März in der BayArena.