Corona aktuell : Vier weitere Leverkusener sind gestorben

47 Covid-19-Patienten werden aktuell in Leverkusener Krankenhäusern behandelt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Zahl der Todesfälle seit März steigt auf 38. Weiterhin hoch bleibt die Zahl der Patienten, die wegen Covid-19 in den Krankenhäusern behandelt werden müssen. Der Inzidenzwert liegt bei 102.

Todesfälle Am Montag sind drei weitere Leverkusener, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, gestorben. Die Männer im Alter von 79, 85 und 87 hatten laut Stadt Vorerkrankungen. Am 2. Januar ist zudem eine 92-jährige Frau, ebenfalls mit Vorerkrankungen, im Zusammenhang mit dem Virus aus dem Leben geschieden. Die Zahl der Todesfälle seit März in Leverkusen steigt somit auf 38.