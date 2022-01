Verein „Haus und Grund“ kritisiert Stadt für hohe Gebühren : Corona und Flut besorgen Vermieter

Leverkusen Haus- und Grund-Verein zieht Bilanz zu Abwassergebühren und zum Pandemiejahr. Für die Stadtverwaltung gibt es Lob fürs Tempo beim Hochwassermüll-Beseitgen, aber auch Kritik wegen ihrer Gebührenpolitik.

Ein Vergleich von Abfall- und Abwassergebühren des örtlichen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Vereins (Haus und Grund) zeigte erneut: In Sachen Nebenkosten, also Abfall- und Abwassergebühren und Grundsteuer B, zählt Leverkusen zu den teuersten unter 100 deutschen Städten.

Das hat der wiedergewählte Vorsitzende Thomas Gutknecht bei der jüngsten Mitgliederversammlung zum Anlass genommen, die Entwicklung kritisch zu beurteilen. „Wir werden alles versuchen, das Schlimmste zu verhindern“, versprach der Jurist mit Blick auf steigende Abfallgebühren und Einführung der Biotonne . Hinweise der Stadt Leverkusen, die Kosten seien nicht vergleichbar, will Gutknecht nur bedingt gelten lassen. „So oder so bleibt es bei einem Platz im letzten Drittel“, argumentierte der Vereinsvorsitzende.

Trotz aller Kritik gab es auch Lob für die Stadt und ihr Tochterunternehmen Avea. Er sei beeindruckt, sagte er, dass die riesigen Müllberge an den Straßen so schnell nach der Überschwemmung im Juli beseitigt worden sind. Die Folgen der Flut waren auch Thema etlicher Rechtsberatungen, die der Verein seinen Mitgliedern in Leverkusen und Umgebung angeboten hatte. Übertroffen wurden die Anfragen nur noch durch das Thema Corona und die Auswirkungen der Pandemie. Etwa, weil Mieter das vorübergehende Mietenmoratorium, also den Aufschub der Mietzahlungen, so gedeutet hatten, als müsse die Miete im betreffenden Zeitraum weder gezahlt noch nachgezahlt werden.