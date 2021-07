Corona-Regeln : Stufe 0 – neue Freiheiten für Leverkusen

Leverkusen In der Stadt gelten seit Freitag, 9. Juli, neue Freiheiten. Das Land hat Leverkusen offiziell in die neue Stufe 0 eingeordnet. Einiges ist nun wieder erlaubt.

Die Landesregierung hat die Coronaschutzverordnung angepasst und eine neue „Inzidenzstufe 0“ eingeführt. Diese gilt für Städte und Kreise, die an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter der 7-Tage-Inzidenz von 10 liegen. Dies ist in Leverkusen der Fall. Der Inzidenzwert fiel am Freitag auf 4,9 gegenüber 9,5 am Vortag. Die Zahl der akut erkrankten reduzierte sich um 5 auf 12. Damit gelten in Leverkusen die neuen Regelungen. Diese sehen laut Stadtverwaltung unter anderem vor: