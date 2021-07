Hochwasser-Lage in Leverkusen : Corona-Schub nach der Katastrophe?

Leverkusen Hat die Flutkatastrophe Auswirkungen auf die Infektionslage der Stadt? Dazu gibt es noch keine verlässlichen Zahlen. Abgeschleppte Autos können jetzt an der Stelze abgeholt werden. Klinikum bekommt Hilfe.

Coronaschutz Die Flutkatastrophe in Opladen und Schlebusch hat den Schutz vor dem Coronavirus bei vielen Betroffenen und Helfern in den Hintergrund gerückt. Sie konnten sich nicht an das Abstandsgebot halten, trugen bei den Arbeiten in engen Hausfluren und Kellern keinen Mund- und Nasenschutz. Laut Stadt sind die Auswirkungen auf die Inzidenz aufgrund der Inkubationszeit erst in rund einer Woche abzusehen. Das vielfach gelobte Miteinander könnte aber zu steigenden Zahlen führen. Derzeit sind dafür aber insbesondere die Delta-Variante des Virus’ und die erste Welle der Reiserückkehrer verantwortlich.