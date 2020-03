In Leverkusen und Köln : Polizei kontrolliert Corona-Regeln: 170 Verstöße, 23 Anzeigen

Leverkusen Infektionszahlen steigen weiter leicht an. Bei Polizeikontrollen reichen meist mahnende Worte. Behördenchef Jacob lobt Bürgerverhalten.

Fallzahlen In Leverkusen gibt es laut Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums am Freitagmorgen 82 bestätigte Corona-Fälle. Donnerstag lag die Zahl bei 75. Seit Donnerstag ist auch der neuen Drive-in für Corona-Tests an der Auermühle in Betrieb, der das Klinikum und Hausärzte entlasten soll.

Polizeikontrollen In den fünf Tagen nach Inkrafttreten der Corona-Schutz-Verordnung am Montag sind die Streifenteams der Polizei in Leverkusen und Köln rund 170 Mal bei Verstößen eingeschritten. „Zumeist reichten aufklärende Gespräche, der Hinweis auf die geltenden Verbote und Platzverweis“, heißt es in einem ersten Resümee der Polizei am Freitag. Bislang schrieben die Beamten 23 Anzeigen nach Verstößen gegen die Verordnung.