Leverkusen: Corona-Regeln stoßen auch auf Unverständnis : Irritierend: Baumarkt zu, Gartencenter auf

Die Frühjahrsblumen locken: Gärtnereien und Gartencenter sind in Leverkusen geöffnet – mit eingeschränktem Sortiment. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Unabhängig vom Infektionsgeschehen können Gartencenter öffnen, wenn sie ihr Sortiment einschränken. Baumärkte hingegen bleiben bei einer Inzidenz über 150 für Otto-Normal-Bürger geschlossen. Wer blickt da noch durch? Wir haben nachgefragt.

Täglich erhält das Bauzentrum Wette Anrufe von verunsicherten oder verärgerten Kunden, die sich entweder über die Regelung informieren oder häufig aber auch beschweren, berichtet eine Mitarbeiterin. „Gewerbliche Kunden dürfen wir in unseren Baustoff Großhandel reinlassen, Privatkunden wiederum dürfen in unseren Gartenmarkt, aber nicht in den Baumarkt, um einen Eimer Farbe zu kaufen.“