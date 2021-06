Neue Regeln in Leverkusen : Lockerungen, aber Amtsarzt mahnt zur Vorsicht

Leverkusen In Leverkusen darf weiter gelockert werden. Kontakte sind wieder leichter möglich, Besucher bei Sport und Kultur beschränkt zugelassen. Das Freibad Wiembachtal ist unter Auflagen geöffnet.

Die Stadt steht vor einer weiteren Stufe der Lockerung. Nachdem die 7-Tage-Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 50 liegt, ist nun durch das NRW-Gesundheits-Ministerium auch formal festgestellt worden, dass in Leverkusen ab Sonntag, 6. Juni, neuerliche Öffnungsschritte erfolgen können. Damit gelten ab Sonntag die Regelungen der Stufe 2 (Inzidenz 50 – 35,1), die in der Coronaschutzverordnung des Landes definiert sind. Das Freibad Wiembachtal hat bereits unter Schutz-Auflagen geöffnet. Die übrigen Bäder bleiben geschlossen.

Infektionen Amtsarzt Martin Oehler spricht weiterhin von einem „äußerst labilen Gleichgewicht“, das derzeit den Inzidenzwert unter 50 halte. „Nur zehn Fälle mehr, und Leverkusen hätte den Übergang in Stufe 2 verpasst. Wir sollten also nicht alles ausreizen, was möglich ist.“ Die Inzidenz betrug am Freitag 44,0 (Vortag 49,5). 7878 (7873) Leverkusener sind infiziert, 7503 (7471) genesen, 276 (303) erkrankt. 99 (99) Menschen starben. Drei Covid-Patienten befinden sich im Klinikum, fünf im Remigius, einer in St. Josef.