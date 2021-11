Corona-Lage in Leverkusen : Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus

Leverkusen 123 Leverkusener sind seit Ausbruch der Pandemie in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die Inzidenz schnellt am Mittwoch auf 380,1 hoch.

Die Stadt nennt drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Leverkusen: Ein 88-jähriger Leverkusener ist am 20. November gestorben, eine 91-jährige Leverkusenerin am 16. November und ein weiterer 88-jähriger Leverkusener bereits am 7. November, die Meldungen ans städtische Gesundheitsamt seien erst jetzt erfolgt, heißt es. Die drei Verstorbenen waren laut Stadt mit dem Coronavirus infiziert und hatten Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in der Stadt seit Ausbruch der Pandemie auf insgesamt 123.