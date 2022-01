Leverkusen hat zweithöchste Corona-Inzidenz in NRW : Neue Mitarbeiter für Gesundheitsamt

Leverkusen Stadt strebt auf Inzidenzmarke von 900 zu. Amtsarzt hält Kontaktverfolgung in vulnerablen Bereichen für sinnvoll. Verwaltung baut Personalressourcen langfristig auf.

Die Omikron-Welle rollt mit voller Wucht durchs Land. Die Inzidenz in Leverkusen strebt der 900-Marke entgegen – es ist am Dienstag der zweithöchste Wert in NRW. Leverkusens Amtsarzt Martin Oehler hatte dies schon Ende vergangenen Jahres geahnt. „Bei der sozio-demografischen Infrastruktur in Leverkusen werden wir beim nächsten Anstieg der Zahlen wieder ins Spitzenfeld katapultiert“, sagte er noch vor Weihnachten. Nun ist es so gekommen.

In Leverkusen, wo die Bundeswehr in der Pandemie auch schon einmal Amtshilfe leistete, komme das Gesundheitsamt derzeit zurecht, sagte Gesundheitsdezernent Alexander Lünenbach Ende vergangener Woche. Womöglich auch, weil „die Hochzeit der Kontaktnachverfolgung vorbei ist“, sagt Oehler. Die Zahl der Inzidenzen sei sehr hoch und steige noch an, „da kann man noch so viel Personal einstellen, die Nachverfolung wäre nicht in jedem Fall machbar.“ Gleichwohl betont der Amtsarzt: Sie sei in „vulnerablen Settings“, also etwa in Alten- und Pflegeheimen, noch sinnvoll, da darf man nicht nachlassen, dafür müssen wir anderswo die Standards senken.“