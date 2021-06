Corona: Anschaffung mobiler Anlagen für 691 Räume beschlossen : Leverkusener Schulen und Kitas bekommen Lüfter

Baudezernentin Andrea Deppe sieht Probleme bei den stationären Anlagen. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Stadtrat beschließt die Anschaffung mobiler Luftreiniger für 2,5 Millionen Euro. Eine Förderung von Land oder Bund gibt es dafür derzeit nicht.

Der Schul- und Kitabetrieb, sagt FDP-Frontfrau Monika Ballin-Meyer-Ahrens, „muss nach den Sommerferien laufen. Egal wie.“ Ganz egal allerdings doch nicht, denn die Ratspolitiker waren sich am Montag einig: Klassen- und Kitaräume brauchen Luftreiniger. Am besten sollen sie bis zum Ende der Sommerferien installiert sein. „Wir können jetzt nicht auf irgendeine Förderung dafür warten“, konstatierte auch Eva Ariane Koepke (SPD). Das Ganze müsse aus dem Corona-Topf bezahlt werden, auch dafür sei er schließlich da. Ballin schloss sich an: „Für die Einrichtung von Luftfilteranlagen muss die Stadt dann eben in Vorleistung gehen.“ Doch so rasch, wie die Politik es wünscht, wird die Installation nicht überall funktionieren.

Ausgelöst wurde die Diskussion durch einen Bürgerantrag, in dem die Um- und Aufrüstung von stationären raumlufttechnischen Anlagen (Frischluft-Klimaanlagen) in Grundschulen und Kitas gefordert wird. Diese werden vom Bund gefördert. Das hatte auch die Linke in einem Antrag gefordert. „Die Maßnahmen sind bis zum Ende der Sommerferien umzusetzen“, heißt es darin.

Baudezernentin Andrea Deppe winkte am Montag im Rat aber ab. Sie wiederholte die Angaben, die die Stadt in einer Stellungnahme gemacht hat: Bis zum Ende der Sommerferien sei die Aufgabe nicht zu bewältigen. „Es geht um 190 dieser stationären Anlagen. Jetzt kommen die ersten Ergebnisse von Ingenieuren rein, die sich vor Ort umgesehen haben. Für Grundschulen und Kitas müssten wir komplett neue Anlagen bauen. Das involviert Planen, Statik, Vergaben. Es kann nicht bis zum Ende der Ferien funktionieren, noch nicht mal bis zum Jahresende“, verdeutlichte sie. Schuldezernent Marc Adomat betonte, dass a) Lüften immer noch das Mittel der Wahl sei und b) mobile Luftreinigungsgeräte für 691 Räume in Kitas und Schulen (Grund, Förder-, weiterführende Schulen, Klassen 5 und 6) angeschafft werden müssten. Kostenpunkt: 2,5 Millionen Euro, die die Stadt selber stemmen müsste. Denn dafür gebe es keine Förderung.

Stefan Hebel (CDU) formulierte auch mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante daraufhin einen Änderungsantrag: „Jede Klasse, jeder Kitaraum soll ein mobiles Gerät bekommen.“ Karl Schweiger (Bürgerliste) bekräftigte: „Kinder sind unsere Zukunft. Die sollten uns 2,5 Mio. Euro wert sein.“

Diese Summe bedeutet laut Adomat aber auch: „Es muss europaweit ausgeschrieben werden.“ Heißt: Es könnte Zeit ins Land gehen. Zudem: Leverkusen sei nicht die einzige Stadt, die für die Schulen mobile Anlangen anschaffen wollte. OB Uwe Richrath schob hinterher: „Aber wir machen es so schnell wie möglich.“ Der Rat stimmt für den CDU-Antrag und schickte den Antrag der Linken zu stationären Geräten als Prüfantrag auf die Reise.