Aufklärungs-Kampage : Leverkusener Apotheker wollen „mit Fakten impfen“

Leverkusen Mit persönlicher, intensiver Aufklärung wollen die Apotheker in Leverkusen ihre Kunden über die Corona-Impfung informieren – auch darüber, was sie nicht wissen.

Bei allen Diskussionen rund um den Start der Corona-Impfungen komme meist zu kurz, dass trotz der kurzen Entwicklungszeit noch nie so gut erforschte Impfstoffe zur Verfügung stünden wie jetzt. „Nur wenn wir genug Menschen von einer Impfung gegen das Corona-Virus überzeugen, werden wir diese Pandemie besiegen, Tote vermeiden und die extreme Einschränkung in unserem Leben hinter uns lassen können“, sagt Schaefer. „Denn, was nützt es, wenn die Impfzentren einsatzbereit sind, ausreichend Impfstoff verfügbar ist, aber sich nicht genügend Menschen impfen lassen wollen.“

„Zu einer seriösen Aufklärungsarbeit gehört, darüber fachlich versiert zu informieren, was wir wissen. Aber auch darüber zu sprechen, was wir nicht wissen“, sagt Schaefer. So ist bis heute noch nicht geklärt, ob Geimpfte trotz Schutz vor der Erkrankung Covid 19 das Virus noch weitergeben, also ansteckend sein können oder nicht. Deshalb sei es wichtig, dass auch geimpfte Personen weiterhin die geltenden Corona-Regeln strikt einhalten. So gelte auch nach erfolgter Impfung, Kontakte weiterhin zu reduzieren, Abstand zu halten, Hygieneregeln zu beachten und eine Maske, bestenfalls der Kategorie FFP2, zu tragen. Zudem sollte jetzt im Winter, wenn sich Menschen vermehrt in geschlossenen Räumen aufhalten, an das regelmäßige Stoßlüften gedacht werden.