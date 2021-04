Corona-Ausbruch : Vier Geimpfte in Leverkusener Altenheim infiziert

Leverkusen Wie zuvor in der Nachbarstadt Leichlingen sind nun auch in einem Leverkusener Altenheim Corona-Infektionen aufgetreten, obwohl die Betroffenen, zwei Bewohner und zwei Mitarbeiter, doppelt geimpft waren. Insgesamt wurden zwölf Personen positiv getestet.

Im Seniorenzentrum der Awo an der Tempelhofer Straße wurden sechs der insgesamt 189 Bewohner und sechs Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Von den insgesamt zwölf Infizierten sind vier, zwei Bewohner und zwei Mitarbeiter, bereits geimpft. Das teilt die Stadt am Mittwoch mit. Damit ist nach den Infektionen in der Nachbarstadt Leichlingen auch in Leverkusen ein Ausbruch trotz erfolgter Erst- und Zweitimpfungen in einer Pflegeeinrichtung zu verzeichnen. Bislang seien die Krankheitsverläufe mild bis asymptomatisch. Die betroffenen Personen seien entweder symptomfrei, oder zeigten nur „marginale Erkältungssymptome“, heißt es weiter. Eine infizierte Person unter den Bewohnern befinde sich allerdings wegen anderer Erkrankungen im Palliativstadium.