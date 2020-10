Corona aktuell : Leverkusen überschreitet Inzidenz-Grenze

Der Inzidenz-Wert von 35 ist in Leverkusen nun überschritten. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Leverkusen Leverkusen hat am Freitag den Grenzwert bei der Inzidenz, also der Rate der erkrankten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, überschritten, meldet die Stadt. Der Wert liegt in Leverkusen bei 36,6.

Inzidenz Der Grenzwert ist bei 35. Ab diesem Wert können zusätzliche Schutzmaßnahmen, die so genannte Corona-Bremse, notwendig werden. Die Stadtverwaltung berät aktuell zur Frage weiterer Maßnahmen.

Zahlen Am Freitag meldet die Stadt 95 akut Erkrankte (Vortag: 97). Von Donnerstag auf Freitag sind 13 Betroffene hinzugekommen. Insgesamt gibt es 595 Infizierte (582), davon gelten 491 (476) als genesen. Seit Ausbruch der Pandemie sind neun Leverkusener in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Klinikum Behandelt werden im Klinikum drei Covid-19-Fälle, einer der Patienten kommt aus Leverkusen, keiner ist intensivpflichtig.

(LH)