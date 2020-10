Steigende Corona-Zahlen in Leverkusen : Stadt macht Abstrichzentrum Auermühle wieder auf

Im Frühjahr war das Zentrum in der Auermühle als „Drive-In“ konzipiert. Nun wird der Abstrich nicht mehr am Auto entnommen, sondern in einem Gebäude. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Schlebusch Die Stadt reagiert auf die steigenden Corona-Zahlen nicht nur mit der Maskenpflicht bei öffentlichen Veranstaltungen. Ab Montag öffnet wieder das Corona-Abstrichzentrum (CAZ) in der Auermühle.

Überweisung Abstriche finden dort nur „nach Zuweisung durch das Gesundheitsamt statt. Dies betrifft in erster Linie Kontaktpersonen von positiv getesteten Patienten“, heißt es. Überweisungen durch den Hausarzt an das Abstrichzentrum sind nicht möglich“, betont die Stadt. Wer keine entsprechende Überweisung hat, darf das Gelände nicht betreten. Wer sich, weil er Symptome hat, testen lassen will, muss sich weiterhin an den Hausarzt werden

Fallzahlen Der Inzidenzwert (Rate der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) kratzt am Freitag an der 40er-Marke: Er liegt bei 39,1 nach 37,3 am Vortag. 15 neue Corona-Fälle sind hinzugekommen, fünf weitere Betroffene genesen. 145 Leverkusener sind an Covid-19 erkrankt (Vortag 135). Insgesamt gibt es 660 Infizierte in der Stadt (645), die Zahl der Genesenen steigt auf 506 (501).